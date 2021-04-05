Filistin'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Filistin'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

05.04.2021 16:33
Filistin'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki korkutan artış devam ediyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki korkutan artış devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 bin 634 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1561'inin Gazze Şeridi'nde, 1073'ünün de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te görüldüğü ifade edildi.

Tedavi gören 10 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 976'ya, vaka sayısının da 282 bin 570'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş gözlendi.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son günlerde 1500'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 636 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 72 bine yaklaştı.

Batı Şeria, Filistin, Gazze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika


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