Filistin'de OHAL uygulaması 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika

Filistin'de OHAL uygulaması 1 ay daha uzatıldı
01.02.2021 21:37
Filistin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.
Filistin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.
Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede salgınla mücadele kapsamında olağanüstü hal uygulamasının 30 gün daha uzatılmasını içeren kanun hükmünde kararnameyi imzaladı. Böylelikle ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiği geçtiğimiz mart ayından bu yana OHAL uygulaması 12. kez uzatılmış oldu.
Filistin'de toplam vaka sayısı 159 bin 443'e, toplam can kaybı ise bin 840'a ulaştı.
(İHA)
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