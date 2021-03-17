Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

17.03.2021 16:07
Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanan karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vakaları yüksek seyrediyor.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanan karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vakaları yüksek seyrediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 193 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1837'sinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 79'unun Doğu Kudüs'te, 277'sinin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 590'a, toplam vaka sayısının da 243 bin 479'a yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 188'inin durumunun ağır olduğu, 217 bin 315 kişin ise iyileştiği ifade edildi.

Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Filistin'e 62 bin doz Kovid-19 aşısı geldi

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) gönderdiği 62 bin doz aşının ülkeye ulaştığı belirtildi.

Söz konusu aşılardan 38 bin dozun Pfizer ve BionTech, 24 binin ise AstraZeneca aşısı olduğu ifade edildi.

AstraZeneca'ya ait aşıların Dünya Sağlık Örgütünün alacağı karara kadar kullanılmayacağı aktarılan açıklamada, Pfizer ve BionTech'e ait aşılarla sağlık çalışanları, kanser ve böbrek hastalarının yanı sıra 75 yaş üstü Filistinlilerin aşılanacağı kaydedildi.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Batı Şeria, Filistin, Gazze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika


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