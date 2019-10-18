Son Dakika Haberleri: Filistin'de palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor (2)
Son Dakika Güncel Filistin'de palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor (2)

Filistin'de palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor (2)

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti Palmiye atığından kağıt mendil üreten fabrika Kağıt mendillerin üretilme aşaması Fabrikayı kuran Filistinli Tarık Saade ile röportaj Üretilen kağıt mendillerin paketlenmesi Fabrikaya verilen kalite belgeleri İşgal altındaki Batı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti

Palmiye atığından kağıt mendil üreten fabrika

Kağıt mendillerin üretilme aşaması

Fabrikayı kuran Filistinli Tarık Saade ile röportaj

Üretilen kağıt mendillerin paketlenmesi

Fabrikaya verilen kalite belgeleri İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor.

Eriha kentinde bulunan fabrikanın sahibi Filistinli Tarık Saade, palmiye atıklarını kağıt mendile dönüştürme hikayesini AA muhabirine anlattı.

Bu konuda hazırladığı bir araştırmayla 7 yıl önce yola çıktığını belirten Saade, 2014 yılında geldiği noktanın ona cesaret verdiğini ve umutlandırdığını söyledi.

Saade fabrikası için "dünyada ilk" diyor

Filistin kurumlarından buluşunun patentini aldığını ifade eden Saade, daha sonra Eriha kentinde "dünyada ilk kez palmiye yapraklarından kağıt üreten" bir fabrika kurduğunu ifade etti.

Fabrikada halihazırda palmiye atıkları ve yapraklarından yüzde 76 oranında selüloz elde ettiğini aktaran Saade, fabrikada çalışan işçilerin, verimli toprakları nedeniyle palmiye ağaçlarının yoğun olduğu Eriha'da, tonunu 100 dolara satın aldığı palmiye atıkları topladıklarını ifade etti.

Mendil fabrikasının müdürü Muhammed Humeydan da kağıt mendil üretiminin çok vakit ve çaba istediğini söyledi.

Filistin'de palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor (2)

Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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