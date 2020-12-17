- Filistin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Ürünler Telef Oldu - Son Dakika

- Filistin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Ürünler Telef Oldu

17.12.2020 23:05

- Filistin'de şiddetli yağış nedeniyle ürünler telef oldu Filistin'in Gazze şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle çilek ekili tarım arazileri su altında kaldı, binlerce ürün telef oldu.

- Filistin'de şiddetli yağış nedeniyle ürünler telef oldu

GAZZE - Filistin'in Gazze şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle çilek ekili tarım arazileri su altında kaldı, binlerce ürün telef oldu.

Filistin'in Gazze şehrinde olumsuz hava koşullarının etkisi devam ediyor. Özellikle Beit Hanoun bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınlarına yol açtı. Sel nedeniyle çilek ekilen tarım arazileri sular altında kalırken, binlerce ürün telef oldu. Mahsullerde ciddi kayıp yaşayan Filistinli çiftçiler, bölgede yıllardır devam eden kötü yaşam koşullarına isyan etti. Çiftçiler, Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ve Filistin Tarım Bakanlığı başta olmak üzere tüm hükümet kuruluşlarına destek ve tazminat çağrısında bulundu.

Gazze'de bin 760 dönümlük çilek tarlalarında 5 bin 200 ton çilek hasat ediliyor.

- Filistin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Ürünler Telef Oldu
- Filistin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Ürünler Telef Oldu
- Filistin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Ürünler Telef Oldu
- Filistin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Ürünler Telef Oldu

Filistin, Gazze, Çilek, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Filistin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Ürünler Telef Oldu - Son Dakika


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