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Filistin'de silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu - Son Dakika

Filistin'de silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu

27.09.2021 20:10
Filistin'de silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu, System.String[]

Filistin'in Tulkarm kentinde kadın kılığına giren silahlı soyguncular, kuyumcuyu soydu.

Filistin'in Tulkarm kentinde kadın kılığına giren silahlı soyguncular, kuyumcuyu soydu. Kimliklerini gizlemek için soyguncuların burka giydiği görüldü.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu. Kimliklerini gizlemek için burka giyen iki soyguncu, kuyumcudan yaklaşık 7 kilogram altına çalarak kaçtı. Ellerindeki otomatik silahlarını burkanın altına gizleyen soyguncuların 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Yaklaşık 7 dakika süren silahlı soygun sonrası soyguncuların kaçış anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soyguncuların bir çanta ile kuyumcudan koşarak çıktıları ve dışarıda kendilerini bekleyen araç ile olay yerinden kaçtıkları belirtildi. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, Filistin, Kuyumcu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filistin'de silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'de silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu - Son Dakika
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