Filistin'de son 24 saatte 1851 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Filistin'de son 24 saatte 1851 kişi Kovid-19'a yakalandı

19.03.2021 20:53
Filistin'de son 24 saatte 1851 kişi Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanan karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları yüksek seyrediyor.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanan karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları yüksek seyrediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 1851 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1544'ünün Batı Şeria'da, 51'inin Doğu Kudüs'te, 256'sının da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 629'a, vaka sayısının da 247 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 192'sinin durumunun ağır olduğu, 221 bin 221 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Filistin'e 62 bin doz aşı ulaşmıştı

Filistin Sağlık Bakanlığı 17 Mart'ta, Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) gönderdiği 62 bin doz aşının ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Bunlardan 38 bin dozun Pfizer ve BionTech, 24 bin dozun ise AstraZeneca aşısı olduğu ifade edilmişti.

AstraZeneca'ya ait aşıların Dünya Sağlık Örgütünün alacağı karara kadar kullanılmayacağı aktarılan açıklamada, Pfizer ve BionTech'e ait aşılarla sağlık çalışanları ile kanser ve böbrek hastalarının yanı sıra 75 yaş üstü kişilerin aşılanacağı kaydedilmişti.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu doğrultuda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Batı Şeria, Filistin, Gazze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de son 24 saatte 1851 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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