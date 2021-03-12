Filistin'de son 24 saatte 2 bin 309 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti, günlük vaka sayısı 2 binin üstüne çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 309 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 2 bin 153'ünün Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 156'sının da Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 22 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 467'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 232 bin 665'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 168'inin durumunun ağır olduğu, 207 bin 679 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Hastaneler alarm veriyor

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin birçoğu yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını ifade ediyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Tel Aviv yönetimi, 8 Şubat'tan itibaren İsrail'de ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başlamıştı.