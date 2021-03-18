Filistin'de son 24 saatte 2 bin 311 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Filistin'de son 24 saatte 2 bin 311 kişi Kovid-19'a yakalandı

18.03.2021 16:21
Filistin'de son 24 saatte 2 bin 311 kişi Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanan karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin üzerinde seyrediyor.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanan karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin üzerinde seyrediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 311 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1807'sinin Batı Şeria'da, 234'ünün Doğu Kudüs'te, 270'inin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 608'e, vaka sayısının da 245 bin 790'a yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 190'ının durumunun ağır olduğu, 219 bin 427 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Filistin'e dün 62 bin doz aşı ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı dün Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) gönderdiği 62 bin doz aşının ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Bunlardan 38 bin dozun Pfizer ve BionTech, 24 bin dozun ise AstraZeneca aşısı olduğu ifade edilmişti.

AstraZeneca'ya ait aşıların Dünya Sağlık Örgütünün alacağı karara kadar kullanılmayacağı aktarılan açıklamada, Pfizer ve BionTech'e ait aşılarla sağlık çalışanları ile kanser ve böbrek hastalarının yanı sıra 75 yaş üstü kişilerin aşılanacağı kaydedilmişti.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu doğrultuda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Batı Şeria, Filistin, Gazze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de son 24 saatte 2 bin 311 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Bitcoin'e İslami rakip! Şeriata uygun kripto para "caizcoin" piyasaya çıktı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor         
16:34
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı         
16:13
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 16:56:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin'de son 24 saatte 2 bin 311 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei