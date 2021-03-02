Filistin'de son 24 saatte 2 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Filistin'de son 24 saatte 2 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı

02.03.2021 14:51
Filistin'de son 24 saatte 2 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 412 yeni vaka tespit edildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 412 yeni vaka tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 412 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vakalardan 1829'unun Batı Şeria'da, 439'unun Doğu Kudüs'te, 154'ünün de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 6 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 281'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 212 bin 485'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, hastalardan 114'ünün durumunun ağır olduğu, 191 bin 278 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz SputnikV aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gönderdiği 20 bin dozluk SputnikV aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de son 24 saatte 2 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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