Filistin'de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dört ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 305'i işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde, 315'i de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere 620 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, bunun nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria'nın Nablus kentinde Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın hayatını kaybettiği, 17 kişinin de durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Dördüncü dalga endişesi

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Visam Subeyhat, dün Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, ülkedeki aktif vakaların yüzde 70'nin Delta varyantı olduğuna işaret ederek, Filistin'in Kovid-19 salgınında dördüncü dalgaya girmiş olabileceğini vurgulamıştı.

Subeyhat, salgının Batı Şeria'da da yükselişe geçtiğini ifade etmişti.

Son verilerle yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısı 349 bin 728'e ulaştı, virüs nedeniyle 3 bin 892 kişi ise hayatını kaybetti.