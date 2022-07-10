Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

10.07.2022 11:27
Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde trafik kazası meydana geldi. Olayda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin ise yaralandığı açıklandı. Polis kaza hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. - EL HALİL

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Batı Şeria, Filistin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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