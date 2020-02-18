Filistin'de üniversitede patlama: 10 yaralı - Son Dakika

Filistin'de üniversitede patlama: 10 yaralı
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Filistin'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
Filistin'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Filistin'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın adından üniversite binasından dumanlar yükseldi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - EL HALİL
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