Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama: 62 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama: 62 yaralı - Son Dakika

Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama: 62 yaralı

7 saat önce

Filistin'de bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi.

Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama: 62 yaralı, System.String[]

Filistin'de bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Filistin'in El-Halil şehrinde bulunan üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrası 62 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yapılan ilk yardımın ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ayrıca, ilk belirlemelere göre patlamanın arızalı emniyet vanalarından ve sıcak su basıncından dolayı meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Patlama sonrası görüntü

-Yükselen duman

-Etraftaki öğrenci kalabalığı


Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:17:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama: 62 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]