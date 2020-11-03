- Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak - Son Dakika

- Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak

03.11.2020 14:20

- Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak Filistinli yetkililer yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen çalışanlara para desteği edeceğini durdu.

- Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak

KUDÜS - Filistinli yetkililer yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen çalışanlara para desteği edeceğini durdu.

Filistin'de korona virüsünden etkilenenlere para yardımı yapmayı planlıyor. Filistin haftalık kabine toplantısının ardından, 68 çalışana 200 dolar yardım desteği edeceğini açıkladı. Filistin Başbakanı Mohammed Ishtaye " Filistin'deki salgın durumu kontrol altında olmasına rağmen hala yeni vak'a kaydetmeye devam ediyoruz. Bu kış herkes için sert ve acı verici olacak" ifadelerini kullandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre, korona virüsünden 4 ölü ve 749 yeni vak'a tespit edilmesiyle ülkede toplam vak'a sayısı 66 bin 551'e yükseldi. Korona virüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 565 oldu.

- Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak
- Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak
- Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak
- Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak

Koronavirüs, Filistin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Filistin'de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak - Son Dakika


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