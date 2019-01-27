Son Dakika Haberleri: Filistin'de Yeni Hükümet Kurma Sinyalleri

Filistin'de Yeni Hükümet Kurma Sinyalleri

52 dakika önce

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı aldı.

Filistin'de Yeni Hükümet Kurma Sinyalleri, System.String[]
Fetih Hareketi Merkez Komitesi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında gerçekleşen Merkez Komitesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Komite, yeni bir hükümetin kurulması ve aynı zamanda FKÖ bünyesindeki gruplarla bu konuda istişare yapmak üzere bir komitenin kurulması yönünde tavsiye kararı aldı.

Önceki gün Fetih'ten bir yetkili, hareketin, uzlaşı hükümetinin yerine yeni bir hükümet kurulması yönünde eğilim içinde olduğunu, hatta Fetih'ten yetkililerin hükümet başkanlığı için aday gösterildiğini açıklamış ancak bu kişilerin isimlerini zikretmemişti.

FKÖ, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistinlilerin tek meşru temsilcisi kabul ediliyor. FKÖ bünyesinde, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) yanı sıra Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Partisi gibi gruplar yer alıyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Batı Şeria, Hükümet, Merkez, Filistin, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İniş Yaparken Kaza Yapan Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti Bakanlık, Bir Milyon Vatandaşa Denizcilik Belgesi Vermek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 22:52:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin'de Yeni Hükümet Kurma Sinyalleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]