Filistin'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu - Son Dakika
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Filistin'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu

7 saat önce

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği ülkelerden gelecek kişiler için Eriha kenti girişi ile Ürdün Vadisi'nin Ağvar bölgesinde karantina merkezleri oluşturdu.

Filistin'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu, System.String[]

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği ülkelerden gelecek kişiler için Eriha kenti girişi ile Ürdün Vadisi'nin Ağvar bölgesinde karantina merkezleri oluşturdu.

Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, karantina merkezlerinin virüsün yayıldığı ülkelerden gelen ve şüpheli durum gözlenen yolcular için hazırlandığını belirtti.

Söz konusu yolcuların 14 gün karantina altında tutulacağını ifade eden Keyle, virüsün Filistin'e ulaşmasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Keyle ayrıca şu ana kadar Filistin'de Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını aktardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 dünya genelinde 75 binden fazla kişiye bulaşırken, koronavirüsün yol açtığı zatürre ve diğer komplikasyonlar nedeniyle 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın yol açtığı salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etti.

Kovid-19'un, SARS gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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