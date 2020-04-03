Filistin'de yerli solunum cihazı üretimi için kollar sıvandı - Son Dakika
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Filistin'de yerli solunum cihazı üretimi için kollar sıvandı

6 saat önce

Filistinli uzman ve gönüllüler, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendi ülkelerinde yaşanan solunum cihazı eksikliğini gidermek için yerel imkanlarla alternatif çözümler aramaya başladı.

Filistin'de yerli solunum cihazı üretimi için kollar sıvandı, System.String[]

Filistinli uzman ve gönüllüler, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendi ülkelerinde yaşanan solunum cihazı eksikliğini gidermek için yerel imkanlarla alternatif çözümler aramaya başladı.

İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin had safhada olduğu Gazze Şeridi'nde iki mühendis "kısıtlı imkan, düşük maliyet ve rekor sürede" endüstriyel solunum cihazı tasarladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da gönüllü bir ekip ise bu proje için planlar geliştirmeyi başardı.

Filistin'de sadece 201 solunum cihazı var

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Batı Şeria ve Gazze'de toplam sadece 201 yapay solunum cihazı bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, daha önce yaptığı açıklamada ülkedeki mevcut solunum cihazlarının Kovid-19 vakalarının artması durumunda yeterli olmayacağını söylemişti.

Yerli üretim çalışmaları

Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde çalışan iki mühendis ülkedeki bu açığı gidermek için kolları sıvadı.

Mühendislerden İsam Halef (43), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük sıkıntı ve zor koşulların onları yerel solunum cihazı üretmeye sevk ettiğini söyledi.

Halef, ürettikleri cihazın hastanelerde ilgili alanlarda çalışan doktorlar tarafından başarılı bulunduğunu belirtti.

İki mühendis 5 gün boyunca gece gündüz çalıştı

Cihazı geliştirmek için halen çalıştıklarını dile getiren Halef, şunları kaydetti:

"Meslektaşım İsmail Ebu Suhayla ile sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar 5 gün boyunca çalıştık. Cihaz çalışmaya başladı ve maliyeti yaklaşık 150 dolar tuttu. Cihaz, küresel çapta on binlerce dolar maliyetle fabrikalarda üretilenlerle karşılaştırılmayacak olsa da ülkemizde korona salgınının yayılması halinde amaca hizmet edecektir."

Halef, üretilen cihazın, Gazze'deki en büyük devlet hastanesi Şifa ve bazı özel hastanelerde incelendiğini belirtti.

Doktorların cihazda "bazı eksik ve birkaç iyileştirmeyle" daha iyi bir konuma geleceğini tavsiye ettiklerini söyleyen Halef, kısa zamanda da bunları tamamlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Cihaz 12 voltluk pil ile çalışıyor

Halef, cihazın avantajlarından birinin 12 voltluk pil ile çalışması olduğunu, elektriğin kesilmesi durumunda da birkaç gün kesintisiz çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Üretilen cihazın deneme sürümü olduğunu ve başarısının kanıtlandığını vurgulayan Halef, 5 gün gibi bir sürede 50 ila 100 cihaz üretebileceklerini söyledi.

- Batı Şeria'da da solunum cihazı için teorik planlar geliştirildi

Batı Şeria'da ise gönüllü mühendislerin oluşturduğu bir ekip, solunum cihazının ilk prototipini üretme planları yapıyor.

AA muhabirine konuşan mekatronik mühendisi Mahmud Berhem, mühendisler ve üretim teknisyenlerinin de aralarında olduğu 6 kişilik bir grupla çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Hedefimiz, düşük maliyetli bir solunum cihazı prototipi üretmek. Sağlık Bakanlığı bize gerekli malzemeleri sağlarsa cihazı kolaylıkla tasarlayabileceğiz." diyen Berhem, kurdukları ekibin, solunum cihazı üretimi için teorik planlar geliştirdiğini, üretime başlayabilmek için Bakanlığın gerekli imkanları temin etmesini umduklarını dile getirdi.

Solunum cihazına alarm gibi özellikler de koymayı planladıklarını ifade eden Berhem, "Tasarladığımız cihaz, hastanelerde kullanılan, büyük şirketlerin ürettiği cihazların birebir alternatifi olamayacak. Ancak bir kriz çıktığında sorunları çözmede işe yarayacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Mevcut malzemelerle üretimi kolay bir cihaz tasarladıklarını, bu nedenle maliyetli olmayacağını belirten Berhem, "Filistin yapımı solunum cihazı" üretme konusunda kendilerine güvendiklerini aktardı.

Ekipte yer alan Halid Duveykat da Sağlık Bakanlığının gerekli desteği vermesi durumunda 2 ayda 300-400 solunum cihazı üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19'a yakalananların sayısının 161'e yükseldiğini açıklamıştı. Ülkede bugüne kadar 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:04 Kaynak: AA

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