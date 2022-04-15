Filistin'deki kiliseler otoritesinden İsrail polisinin Aksa'ya baskınına kınama - Son Dakika

Filistin'deki Kilise İşleri Yüksek Komitesi, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve cemaate müdahalesini kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Remzi Huri, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Huri, açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya bu sabah saatlerinde düzenlediği baskını ve burada ibadet edenlere "barbarca müdahalesini ve ses bombası kullanmasını" kınadı.

İsrail'in "ramazan ayında kutsal Mescid-i Aksa'ya yönelik küstahça uygulamalarının, Siyonist işgalin, Filistin halkına, İslam ve Hristiyanlığın kutsallarına karşı aşırıcılığı ve terörizmini ortaya koyduğunu" belirten Huri, bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

Komite Başkanı, uluslararası toplumu ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumları, İsrail'in bu gerilimi tırmandırıcı adımlarını durdurmak, Filistin halkını, kutsal mekanlarını korumak için acil harekete geçmeye çağırdı.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.