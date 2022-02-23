Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden, uluslararası topluma "Gazze ablukası" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden, uluslararası topluma "Gazze ablukası" çağrısı

23.02.2022 20:03
Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden, uluslararası topluma "Gazze ablukası" çağrısı

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, uluslararası toplumdan İsrail'i Gazze Şeridi'ne 15 yıldan uzun süredir uygulamaya devam ettiği ablukayı kaldırmaya zorlamasını istedi.

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, uluslararası toplumdan İsrail'i Gazze Şeridi'ne 15 yıldan uzun süredir uygulamaya devam ettiği ablukayı kaldırmaya zorlamasını istedi.

Mizan İnsan Hakları Merkezi, 2021 yılı için ekonomik ve sosyal haklara ilişkin hazırladığı senelik raporunu yayınladı.

Uluslararası toplumdan İsrail'i Gazze Şeridi'nde 15 yıldan uzun süredir uygulamaya devam ettiği ablukayı kaldırmaya zorlaması talep edilen raporda, Filistin'deki iç siyasi bölünmeye son verilmesi, Filistin topraklarının siyasi birliğinin korunması ve mümkün olan en kısa sürede genel seçimlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara, Filistin topraklarına yönelik mali taahhütlerini yerine getirmeleri, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için gerekli fonları sağlamaları, altyapı tesisleri ile enerji ve sanayinin geliştirilmesine doğrudan destek vermeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının, bin 439 iktisadi tesisin yanı sıra bin 314'ü tamamen ve 6 milyon 386 bini kısmen olmak üzere yaklaşık 7 bin 700 konutta hasara yol açtığı belirtilen raporda, 2021 yılında kapatılan fabrika sayısının 569'a yükseldiği aktarıldı.

Raporda, uluslararası kuruluşların verilerine göre Gazze'deki yoksulluk oranının yüzde 59'a yükseldiği, işsizlik oranının ise yüzde 47 civarında olduğu ve Gazze'deki ailelerin yüzde 64'ünün gıda güvensizliği ile karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kısıtlamalarının, hastaları hastanelere erişimden mahrum bırakarak sağlıklarında ciddi komplikasyonlara yol açtığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilmeyen 2'si çocuk 4 hastanın vefat ettiği belirtilen raporda, İsrail'in son saldırılarında yaklaşık 50 sağlık tesisinin zarar gördüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, Gazze'deki kalp ilaçlarındaki açığın yüzde 39, birinci basamak sağlık ilaçlarındaki açığın yüzde 55, anne ve çocuk sağlığı ilaçlarında yüzde 57, kanser ilaçlarında ise yaklaşık yüzde 42 olduğu aktarıldı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

YORUMLAR
500
Filistin Kızılayı: İsrail, 2021 yılında ekiplere ve araçlara yönelik 103 ihlal gerçekleştirdi Filistin Kızılayı: İsrail, 2021 yılında ekiplere ve araçlara yönelik 103 ihlal gerçekleştirdi

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden, uluslararası topluma 'Gazze ablukası' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
19:49 Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi
19:39 Göztepe karşılaşmasındaki görüntüsü gündem olmuştu! Halil Dervişoğlu yaşananlar hakkında açıklama yaptı
19:30 Öğrenciler telefonlarına gelen mesajla şoku yaşadı! Kadın öğretmenleri yanlışlıkla cinsel ilişki videosunu göndermiş
19:27 Akıllara Banker Bilo filmi geldi! İnsan kaçakçıları, göçmenleri İstanbul yerine Osmaniye'ye bıraktılar
19:25 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, tüm dünyaya seslendi: Rusya durmayacak gibi gözüküyor
19:23 Şarkıcı Metin Şentürk'ün ironik paylaşımı Fenerbahçe taraftarından beğeni topladı!
19:21 Doktorun üzerine çıkıp kafasını duvarlara vurmuştu! O kadın tutuklandı
19:20 Burak Elmas, merakla beklenen menajerlik ücretlerini açıkladı!
19:19 ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına Moskova cephesinden sert tepki: Güçlü bir yanıt verilecek
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 20:09:28. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden, uluslararası topluma "Gazze ablukası" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement