Filistin'deki seçimlerin kaderi Kudüs'e bağlı - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi halinde ertelenebileceğini bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak tarihinde çıkardığı kararname ile ülkede 14 yıl aradan sonra 22 Mayıs 2021'de genel seçimlerin, 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı, 31 Ağustos 2021'de ise Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu. Abbas Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi halinde ertelenebileceğini ifade ederek, "İsrail Doğu Kudüs'te seçimleri onayladığında seçimlerimiz yapılacak" dedi.

İsrail tarafının şu an mevcut bir hükümetin bulunmaması nedeni ile kendilerine seçimler hakkında bir cevap veremeyeceğini ilettiğini belirten Abbas, bu mesajı "boş konuşma" olarak nitelendirerek, "İsrail'in cevabını reddettik. Kabul edemeyiz" dedi. Başkent Ramallah'daki toplantı devam ederken, toplantının ardından seçimler hakkında bir sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor.

Filistinliler seçimlerin Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi tarafından kontrol edilen işgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi'nde ve Kudüs'ün doğusunda yapılması konusunda ısrar ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin seçimlerinin İsrail'in "engellemek" gibi bir niyeti olmadığı, seçimlerin "Filistin'in iç meselesi" olduğu ifade edilmişti. - RAMALLAH