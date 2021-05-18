Filistin'deki şehitlerin ismi Akçakale'de yaşatılacak - Son Dakika

Filistin'deki şehitlerin ismi Akçakale'de yaşatılacak
18.05.2021 17:15
Akçakale'de İsrail'in Filistin saldırısı kınanırken, ilçede bazı sokak ve caddelere Filistin şehitlerinin adının verilmesine karar verildi.
Akçakale'de İsrail'in Filistin saldırısı kınanırken, ilçede bazı sokak ve caddelere Filistin şehitlerinin adının verilmesine karar verildi.
Akçakale Belediyesi Mayıs Ayı Belediye Meclis Toplantısı dün gerçekleşti. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem Filistin oldu. İsrail'in Filistin'e saldırıları ve zulmünün nefretle kınandığı belediye meclisinde Filistin halkına destek amacıyla anlamlı bir karar alındı. Oy birliğiyle Filistin'de şehit olanların isimlerinin ilçedeki muhtelif cadde ve sokaklara verilmesi karara bağlandı. Yalçınkaya alınan kararların hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA
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