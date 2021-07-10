Filistin'deki son durum masaya yatırılacak! Erdoğan- Mahmud Abbas görüşmesi başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki kritik görüşme başladı. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Vahdetin Köşkü'nde kabul etti.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında kısa süre önce başlayan görüşmede Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmelerin değerlendirilmesi, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunacağı kaydedildi.