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Filistin'den ABD Kongresi'ne "İsrail'in apartheid uygulamalarını soruşturma" çağrısı - Son Dakika

Filistin'den ABD Kongresi'ne "İsrail'in apartheid uygulamalarını soruşturma" çağrısı

21.02.2022 21:56
Filistin'den ABD Kongresi'ne "İsrail'in apartheid uygulamalarını soruşturma" çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Kongresi'ne İsrail'in Filistin'deki apartheid uygulamalarını soruşturma çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Kongresi'ne İsrail'in Filistin'deki apartheid uygulamalarını soruşturma çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi Parti heyetini kabul etti.

Iştiyye, ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy başkanlığındaki 30 kişilik heyetle gerçekleştirdiği görüşmesinde İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Başbakan Iştiyye, İsrail'in Filistinlilere yönelik Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi birçok uluslararası kurumun raporlarla belgelediği apartheid uygulamalarını soruşturmak için ABD Kongresi'nde bir kurul oluşturulması çağrısı yaptı.

Kudüs'teki ABD Konsolosluğu yeniden açılmalı

Iştiyye, ABD yönetimine başta Kudüs'teki ABD Konsolosluğunun yeniden açılması olmak üzere Filistinlilere yönelik taahhütlerine bağlı olması ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin yönetimi hakkında aldığı tüm kararları gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

ABD yönetiminin eğer isterse İsrail'i Filistin halkının malına, canına, kutsalına karşı saldırılarını durdurmaya zorlama gücü olduğunu söyleyen Iştiyye, İsrail'in sınır tanımayan yayılmacı bir devlet olduğunu, Yahudi yerleşim birimleri inşa etme, Filistinlileri evlerinden kovma, saldırgan yerleşimcileri koruma gibi uygulamalarıyla Filistin halkına yönelik politik sorumluluk sahibi olmadığını ifade etti.

"Barışın gerçek düşmanı yerleşim birimleridir"

"Barışın gerçek düşmanı yerleşim birimleridir." diyen Iştiyye, Yahudi yerleşim birimlerinin son dönemde daha önce görülmemiş bir şekilde hızla arttığına dikkati çekti.

Iştiyye, "İşgalin sona ermesini, bağımsız ve coğrafi olarak bütün devletimizi kurmak ve tüm kesimler için zafer olan iki devletli çözümü gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Af Örgütünün "apartheid" raporu

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, 1 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırlanan 280 sayfalık detaylı raporunu duyurmuştu.

İsrail'in Filistinlilerin haklarını kontrol ettiği tüm bölgelerde, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve tahakküm sistemine geniş detaylarıyla yer verilen araştırma raporunda, "apartheid suçunun" İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları ile yerinden edilerek diğer ülkelere sığınan Filistinlileri kapsayacak kadar geniş olduğu vurgulanmıştı.

Apartheid sistemi, uluslararası hukuka göre, bir ırksal grubun diğer bir ırksal grup üzerinde kurduğu kurumsallaşmış ve sistematik baskı ve tahakküm rejimi olarak tanımlanıyor. Ciddi bir insan hakları ihlali sayılan apartheid, uluslararası kamu hukukuna aykırı kabul ediliyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Uluslararası Af Örgütü, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'den ABD Kongresi'ne 'İsrail'in apartheid uygulamalarını soruşturma' çağrısı - Son Dakika


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