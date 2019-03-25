Filistin'den ABD'nin Golan Tepeleri Kararına Tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın meşru olmadığını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın meşru olmadığını söyledi.



Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın Golan Tepeleri kararına, "Filistin'in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir." sözleriyle tepki gösterdi.



Abbas, Arap-İsrail çatışması konusundaki herhangi bir adımı meşrulaştırmanın yolunun; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlılıktan geçtiğini vurguladı.



ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

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