Filistin'den ABD'nin "Yahudi örgüt Kahane Chai'yi terör listesinden çıkarmasına" tepki - Son Dakika
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Filistin'den ABD'nin "Yahudi örgüt Kahane Chai'yi terör listesinden çıkarmasına" tepki

22.05.2022 17:44
Filistin'den ABD'nin "Yahudi örgüt Kahane Chai'yi terör listesinden çıkarmasına" tepki

Filistin yönetimi ve Hamas, ABD'nin "Yahudi üstünlükçü" bir örgüt olarak tanınan Kahane Chai'yi terör listesinden çıkarmasına tepki gösterdi.

Filistin yönetimi ve Hamas, ABD'nin "Yahudi üstünlükçü" bir örgüt olarak tanınan Kahane Chai'yi terör listesinden çıkarmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamayla fanatik Yahudi bir örgüt olarak tanınan Kahane Chai'yi, Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkarmasına ilişkin Filistin yönetimi ile Hamas açıklama yaptı.

Filistin yönetimi, yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "halk ve kutsal değerler aleyhinde saldırılara öncülük eden terör örgütünün eylemcileri için bir ödül" şeklinde değerlendirerek, şiddetle kınadığını ifade etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, "ABD Kongresinin, Filistin Kurtuluş Örgütünü (FKÖ) terör örgütü listesinde tutarak, Filistin halkını cezalandırmakta ısrar ettiği dönemde, ABD yönetiminin bölgedeki barış ve istikrar düşmanlarını görmezden geldiği ve ödüllendirdiği" aktarıldı.

Açıklamada, ABD yönetimine "bu tehlikeli kararından vazgeçmesi; FKÖ'yü terör örgütleri listesinden çıkararak isabetli ve tarihi bir karar alması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetiminin eylemlerinin sözleriyle çeliştiğine, barış ve istikrar konusundaki taahhütleriyle uyumlu olmadığına dikkat çekildi.

Hamas'tan karara tepki

Hamas'ın Siyasi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Basim Naim ise yaptığı açıklamada, Washington'un listeden çıkardığı örgütün, Filistin halkı aleyhindeki onlarca terör eyleminin sorumlusu olduğunu belirtti.

Naim, taraftarlarının aşırılık yanlısı ve terörist ideolojilere bağlılığı gölgesinde bu örgütün Filistin halkına yönelik eylemlerinden ABD'nin sorumlu olduğunu kaydetti.

Hamaslı yetkili, kararın "ABD'nin çifte standart uygulamasıyla işgal güçlerine karşı direnme, bağımsızlık ve topraklarına geri dönme gibi Filistin halkının temel haklarını kabul etmezken Filistin- İsrail çatışmasında dürüst bir ara bulucu olamamasını yansıttığını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Mayıs'taki açıklamasında dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 5 örgütü, Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkardığını duyurmuştu. Bu örgütlerin de "Bask Anavatanı ve Özgürlüğü, Aum Şinrikyo, Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi, Kahane Chai ve Cama'a al-İslamiyye" olduğunu aktarmıştı.

"Kahane Chai", Avrupa Birliği ülkeleri ve İsrail'in kendisi tarafından bir terör örgütü olarak kabul ediliyor. Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kahane Chai ile lideri Meir Kahane'nin 1988'de seçimlere katılması yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Filistin, Yahudi, Terör, Güncel, Son Dakika

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