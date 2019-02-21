Filistin'den "Arap Finansal Güvenlik Ağının Etkinleştirilmesi" Talebi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği'ne 100 milyon dolar tutarındaki "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için başvurduklarını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği'ne 100 milyon dolar tutarındaki "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için başvurduklarını açıkladı.



Maliki, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerde kesinti yapmasının siyasi ve mali yansımaları olacağını belirtti.



"Filistinlilere boyun eğdirmek isteyen İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerin bir kısmını kesme kararı ile ABD'nin mali yardımları durdurma kararını birbirinden ayıramayız." diyen Maliki, İsrail'e, kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.



Filistin Dışişleri Bakanı, Arap Birliği'ne 100 milyon dolar tutarındaki Arap finansal güvenlik ağını etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını ifade etti.



İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.



İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.



Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

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