Son Dakika Haberleri: Filistin'den "Arap Finansal Güvenlik Ağının Etkinleştirilmesi" Talebi

Filistin'den "Arap Finansal Güvenlik Ağının Etkinleştirilmesi" Talebi

38 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare'nin konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması
Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare'nin konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:53 Kaynak: AA

Riyad, Batı Şeria, Filistin, Güncel
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