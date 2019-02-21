Filistin'den "Arap Finansal Güvenlik Ağının Etkinleştirilmesi" Talebi
38 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare'nin konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile...
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:53 Kaynak: AA
Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığına Domuz Eti Sitemi: Domuz Yemiyoruz, Neden Domuz Gribi Oluyoruz
Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır
Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı
Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır