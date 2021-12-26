Filistin'den Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırılarına tepki - Son Dakika

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarını "terör eylemi" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan yazılı açıklamasında, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki artan saldırılarına tepki gösterdi.

Ebu Rudeyne, İsrail'in ateşle oynayan politikaları neticesindeki mevcut durumun kabul ve tahammül edilemez olduğunu; bunun devam etmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un kuzeyindeki bazı beldelerde gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Ebu Rudeyne, bunları "terör eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Ebu Rudeyne, Filistin halkının; haklarını savunmak için her türlü araca sahip olduğuna, kararlılığının ve gücünün hafife alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı grupların İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin ihlal etmekte ve tanımamakta ısrar ettiği uluslararası hukuka hala bağlı olduğunu kaydeden Ebu Rudeyne, Filistin liderliğinin sahip olduğu kararlılığın, siyasi iradenin ve tarihi hakları ile uluslararası hukuku arkasına alan halkın gücünün hiçbir koşulda sınanmaması gerektiğini vurguladı.

Ebu Rudeyne ayrıca uluslararası topluma ve ABD'ye Filistin halkıyla olan ilişkilerini "taahhütleri ve uluslararası hukuka uygun olarak dengeleme ve yeniden gözden geçirme" çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey bölgeleri Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına sahne oluyor.

Yahudi yerleşimciler son günlerde 2005 yılında boşaltılan Nablus kenti yakınlarındaki Burka ve Silat ez-Zahar beldelerindeki yerleşim birimine dönüş için yürüyüşler düzenliyor. Dün de Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş çağrıları üzerine Nablus'a bağlı Burka köyü girişinde toplanan Filistinliler İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. İsrail askerleri 8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 Filistinliyi yaralamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, 2021'in başından kasım ayının ortalarına kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 427 ve yaralanmayla sonuçlanan 115 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.