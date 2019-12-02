Son Dakika Haberleri: Filistin'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesine tepki
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Filistin'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesine tepki

6 saat önce

Filistin Başkanlığı ve Hamas Hareketi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yeni Yahudi mahallesi kurulması projesinin onaylanmasına tepki gösterdi.

Filistin'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesine tepki, System.String[]

Filistin Başkanlığı ve Hamas Hareketi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yeni Yahudi mahallesi kurulması projesinin onaylanmasına tepki gösterdi.

Filistin Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in attığı söz konusu adımın uluslararası kanun ve kararların açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu proje, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırma çalışmalarının ilk somut sonucu ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesine zemin hazırlayan bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Filistin halkına yönelik bu ihlallerden İsrail hükümetinin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in bu uygulamalarına karşı durma çağrısı yapıldı.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise açıklamasında, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in söz konusu projeyi onaylamasının, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırgan işgal politikasının kökleştirilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Kanu, söz konusu adımın, ABD'nin, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul etmemesini gösterdiğini ve İsrail'e verdiği desteğin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu dün verdiği haberde, Bennett'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesinin başlatılması planını onayladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" söylemişti.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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İsrail, Batı Şeria'da yeni bir "Yahudi mahallesi" kurulması planını onayladı
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