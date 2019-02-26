Son Dakika Haberleri: Filistin'den BM'ye "İki Devletli Çözüm İçin İşlevsel Adım" Çağrısı

Filistin'den BM'ye "İki Devletli Çözüm İçin İşlevsel Adım" Çağrısı

42 dakika önce

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine, iki devletli çözümü savunmak için işlevsel adımlar atma çağrısı yaptı.

Filistin'den BM'ye
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine, iki devletli çözümü savunmak için işlevsel adımlar atma çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliki BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda konuştu.

Maliki, BM'yi Filistinlilerin adalet ve kendi kaderlerini tayin hakkına ulaşmalarını, başkenti Kudüs olacak Filistin devletinin bağımsızlığını ve Filistinli mültecilerin topraklarına dönmelerini sağlayacak adımlar atmaya çağırdı.

" İsrail, BM'nin tarafsız, bağımsız ve uluslararası hukuka uygun karar ve raporlarına rağmen suçlarının yanına kalmasından ve dokunulmazlıktan yararlanmaya devam ediyor." diyen Maliki, İsrail'in Filistin halkı ve yönetimine yönelik provokasyonlarına karşı uyarıda bulundu.

Maliki, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden bir kısmını kesmesine dair ise "İsrail sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve güvenlik alanlarında çalışanlar başta olmak üzere Filistin ulusal kurumlarının çalışmalarını baltalamayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Vergilerin kesilmesini "korsanlık" ve "yağma" şeklinde nitelendiren Maliki, bunun 4. Cenevre Sözleşmesi'nin 81 ve 98'inci maddeleri başta olmak üzere uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiğini belirtti.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA

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