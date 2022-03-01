Filistin'den ICRC'ye İsrail'deki tutuklulara karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısı - Son Dakika

Filistin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara karşı sorumluğunu yerine getirme talebinde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Riyad Malki, Cenevre'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve Silahsızlanma Konferansı'ndaki temasları kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ile bir araya geldi.

Maurer ile görüşmesinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlallere dair bilgi veren Malki, İsrail tarafından insan hakları hukukunun ihlal edildiği Filistin topraklarında ICRC'nin sürdürdüğü çalışmaları takdir etti.

Filistin sahasındaki siyasi gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Malki ayrıca İsrail'in, işgal projesini genişletmek üzere keyfi ve idari tutuklamalarla çocukları hedef aldığına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin Filistinli çocukları hedef alarak göçe zorladığına işaret eden Malki, ICRC'yi Filistinli tutuklulara karşı sorumluğunu yerine getirmeye davet etti.

ICRC Başkanı Maurer de uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde Filistin halkına yardımlarını sürdüreceklerini aktardı.

Maurer, hem İsrail'e hem de Filistin'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.