Filistin'den İsrail'e "Gazze'nin imar sürecini geciktirme" suçlaması - Son Dakika
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Filistin'den İsrail'e "Gazze'nin imar sürecini geciktirme" suçlaması

22.05.2022 18:13

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'i, Gazze'nin yeniden imar sürecini geciktirmek için donör ülkelere baskı yapmakla suçladı.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'i, Gazze'nin yeniden imar sürecini geciktirmek için donör ülkelere baskı yapmakla suçladı.

Gazze kentinde basın toplantısı düzenleyen Serhan, İsrail'in Mayıs 2021'de düzenlediği saldırılar sonrasında Gazze'deki imar çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Saldırılarda tamamen yıkılan evlerin yaklaşık yüzde 20'sinin yeniden inşa edildiğini, kısmen yıkılan evlerin de yüzde 70'inin onarıldığını aktaran Serhan, çok katlı yüksek binaların yeniden inşasına ilişkin bir taahhüdün bulunmadığını ifade etti.

Altyapı alanındaki çalışmaların, bazı kavşakların onarımı şeklinde yürütüldüğünü kaydeden Serhan, imar süreci için gereken ihtiyaçla karşılaştırıldığında fon miktarının zayıf olduğuna dikkati çekti.

"Bazı dost ülkeler dışında gerçek bağışçı bulunmadığını" söyleyen Serhan, Suudi Arabistan ile Kuveyt başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi ve Avrupa Birliği ülkelerine imar programlarını tamamlamak ve tüm sektörlerde kalkınma programlarını başlatmak için acil ve gerekli desteği sağlama çağrısında bulundu.

Serhan konuşmasında ayrıca, İsrail'i, Gazze'nin yeniden imar sürecini geciktirmek için donör ülkelere baskı yapmakla suçladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Filistin'den İsrail'e Gazze'nin imar sürecini geciktirme suçlaması
Filistin'den İsrail'e Gazze'nin imar sürecini geciktirme suçlaması
Filistin'den İsrail'e Gazze'nin imar sürecini geciktirme suçlaması
Filistin'den İsrail'e Gazze'nin imar sürecini geciktirme suçlaması

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Kaynak: AA

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