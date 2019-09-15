Son Dakika Haberleri: Filistin'den İsrail hükümetinin Batı Şeria'da kabine toplantısı yapmasına kınama
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Filistin'den İsrail hükümetinin Batı Şeria'da kabine toplantısı yapmasına kınama

46 dakika önce

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine toplantısını işgal altındaki Filistin toprağında gerçekleştirmesini kınadı.

Filistin'den İsrail hükümetinin Batı Şeria'da kabine toplantısı yapmasına kınama, System.String[]

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine toplantısını işgal altındaki Filistin toprağında gerçekleştirmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne yönelik icraatlarının, uluslararası toplumun iki devletli çözümü koruma konusundaki yeterliliğini test edeceği kaydedildi.

Uluslararası topluma, "iki devletli çözüm temelinde barışı gerçekleştirme fırsatlarını yok eden Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini durdurma" çağrısında bulunulan açıklamada, "ABD'nin sınırsız desteğine güvendiği" belirtilen Netanyahu'nun, toplantıyı Ürdün Vadisi'nde yapmasının, burayı Yahudileştirme ve İsrail'e ilhak etme çalışmaları kapsamında olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Netanyahu başkanlığındaki İsrail sağı, Ürdün Vadisi'ndeki Filistin varlığını bitirmeye, onları oradan zorla göç ettirmeye çalışıyor." denilen açıklamada, İsrail'in bu bölgenin insanlarını su kaynaklarına erişmekten alıkoyduğu, askeri operasyonlarla onları korkutmaya çalıştığı ve İsrail korumasındaki Yahudi yerleşimciler tarafından mülklerine saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sağ seçmenin sempatisini kazanmak için seçimlere iki gün kala kabine toplantısını bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde gerçekleştirmiş, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" vaadine ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail kabinesi de Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulması planını onayladı.

Kurulacak Yahudi yerleşim biriminin büyüklüğü ve kaç evden oluşacağı gibi bilgiler basınla henüz paylaşılmadı.


Netanyahu, geçen haftaki kamuoyu araştırmalarında partisinin geriye düşmesi üzerine 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.


ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını İsrail'deki seçimlerin ardından kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:04 Kaynak: AA
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