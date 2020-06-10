Filistin'den İsrail'in ilhak planına karşı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına karşı koymak için "uluslararası cephe" oluşturulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistin topraklarını "ilhak" planlarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Maliki, İsrail'in "ilhak" planına karşı koymak için mümkün olan her türlü önlemin alınması; siyasi, kanuni, diplomatik ve ekonomik adımların atılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in "ilhak" planına karşı koymak için "uluslararası cephe" oluşturma çağrısında bulunan Maliki, İsrail'in sorgulanması ve yargılanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan hakları Konseyi ve uluslararası mahkemeler düzeyinde harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İlhakın gerçekleşmesinin, çatışmanın ve İsrail sömürgesinin sürmesine hizmet edeceğini, Filistin devletini parçalayacağını, İsrail'in imzalanan tüm anlaşmaların ve barış sürecinin tamamen sona erdiğini resmi olarak ilan etmesi anlamına geleceğini, Mescid-i Aksa'yı tamamen İsrail'in kontrolüne sokacağını ifade eden Maliki, Filistin yönetiminin İsrail yanlısı, dayatmacı ve Filistin halkının haklarını görmezden gelen tüm çözüm önerilerini reddettiğini vurguladı.

İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecine de değinen Maliki, Filistin yönetiminin barış sağlanmadan, İsrail'in Arap-Filistin topraklarındaki işgali bitmeden yaşanan tüm normalleşme ve İsrail ile yakınlaşma çabalarını da reddettiğini kaydetti.

Maliki, "Kim Arap ve İslam aleminin üzerinde uzlaştığının dışına çıkarak ırkçı İsrail'le normalleşirse hem bize hem de Filistin halkının haklarına düşmanlığını açıkça ilan etmiş olur." ifadelerini kullandı.

İlhak açıklaması uluslararası meşruiyet kararlarının açıkça ihlalidir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in "ilhak" planını, barış sürecinin yeniden başlamasını tehdit eden "tehlikeli tırmandırma" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak edeceğini açıklamasının uluslararası meşru kararların açıkça ihlali olduğunu söyleyen Bin Ferhan, Filistin halkının beklentilerini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de teşkilatın, İsrail'in Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan tüm işgal politikalarını reddeden tutumunu yineledi.

Useymin, uluslararası topluma devam eden ihlallerinden dolayı İsrail'i yargılaması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlaması çağrısı yaptı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.