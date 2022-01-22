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Filistin'den İsrail'in "katliamları" için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısı - Son Dakika

Filistin'den İsrail'in "katliamları" için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısı

22.01.2022 23:46
Filistin'den İsrail'in "katliamları" için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in 1948'deki tarihi Filistin topraklarında kurulması sürecinde "Siyonist çeteler" tarafından Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen "katliamların" araştırılması için uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail'in 1948'deki tarihi Filistin topraklarında kurulması sürecinde "Siyonist çeteler" tarafından Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen "katliamların" araştırılması için uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tarihi Filistin'in kuzeyindeki Tantura köyünde bulunan bir toplu mezarın Siyonist çetelerce 1948'de Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen bir katliama ait olduğunu belirten İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgal devletinin işlediği suçlar 1948'de durmadı, bilakis hala, ısrarcı, ırkçı ve nefret dolu şekilde devam ediyor. Bu suç, ilgili soruşturmaların açılmasını ve bağımsız uluslararası bir soruşturma komisyonunun kurulmasını gerektiriyor. Bu komisyon, tüm dosya ve davaları açmayı, tanıkları dinlemeyi, işlenen suçların ve katliamların gerçeklerini ve boyutunu ortaya çıkarmak için işgal devletini arşivlerini açmaya zorlamalıdır." denildi.

İsrail'in kuruluş sürecinde işlediği savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların dehşetini örtmek için suçları ve toplu mezarları yok etmek ve gizlemek için kullandığı yöntemlerin ifşa edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Filistinli kurbanlara adalet getirmek, bu suçların ve katliamların çirkinliğini saklamaya ve örtbas etmeye devam eden İsrailli yetkilileri ve resmi İsrail kurumlarını cezalandırmak için geniş bir uluslararası kampanya gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Siyonist milislerin 1948 Arap-İsrail Savaşı'na dair kan donduran itirafları, "Tantura Katliamı"nda öldürülen Filistinli köylülerin bugün İsrail'deki ünlü bir plajda toplu mezarda gömülü olduğunu gün yüzüne çıkarmıştı.

Akevot İsrail-Filistin Çatışma Araştırmaları Enstitüsünde araştırmacı Adam Raz, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı makalede, gizli kalan bir yüksek lisans tezi ile bu hafta sonu yayınlanacak bir belgeselde bahsi geçen eski İsrailli milislerin tanıklıklarını ve katliamın belgelerini aktarmıştı.

Tanık ifadelerine göre, bugün İsrail'in Akdeniz sahilindeki Kayserya kentinin kuzeyinde yer alan Tantura köyünde, savaş esiri Filistinli köylüler katledilerek toplu mezarlara gömüldü.

Kurbanların gömülmesine yardım eden bir bölge sakininin ifadesine göre, Mayıs 1948'de siyonist milisler tarafından ele geçirilen Filistin'in Tantura köyünde 200'den fazla Filistinli köylü öldürüldü.

Tanık ifadeleri ve belgelere göre, köylülere ait toplu mezarlar, bugün İsrail'in popüler sahil noktalarından Dar plajının arkasındaki otopark alanında gömülü.

Filistin'deki "Büyük Felaket": Nekbe

İsrail, tarihi Filistin topraklarını işgal ederek 14 Mayıs 1948'de İsrail devletini kurduğu 1948 Arap-İsrail Savaşı sürecini "Bağımsızlık Savaşı" olarak tanımlıyor.

Filistinliler, işgal edilen topraklarından zorunlu göçe tabi tutulmaları nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

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Siyonist, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'den İsrail'in 'katliamları' için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'den İsrail'in "katliamları" için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısı - Son Dakika
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