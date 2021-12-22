Üye Girişi
Filistin'den "İsrail Yahudi devleti olarak doğdu, öyle kalacak" sözlerine tepki - Son Dakika

Filistin'den "İsrail Yahudi devleti olarak doğdu, öyle kalacak" sözlerine tepki

22.12.2021 17:02
Filistin'den "İsrail Yahudi devleti olarak doğdu, öyle kalacak" sözlerine tepki

Filistin yönetimi, İsrail Meclisindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas'ın "İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak" şeklindeki sözlerini "Siyonistlerin sömürge projesine bir tür destek" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Filistin yönetimi, İsrail Meclisindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas'ın "İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak" şeklindeki sözlerini "Siyonistlerin sömürge projesine bir tür destek" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Devlet Başkanlığı, Filistin halkına Yahudi devletini tanıma çağrısı içeren Mansur Abbas'ın açıklamalarını şiddetle reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Mansur Abbas'ın sarf ettiği sözlerin "Filistinlileri göçe zorlamanın yanı sıra Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve Filistin halkının tarihine dil uzatan İsrailli radikallerin ekmeğine yağ süren sorumsuzca ifadeler" olduğu belirtilen haberde, "Filistin Devlet Başkanlığı, Mansur Abbas'ın Filistin haklarını savunmak yerine Siyonistlerin sömürge projesine destek veren akımın bir parçası olmasını esefle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Meclisinde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas, dün İsrail'in "Globes" gazetesine verdiği mülakatta, "Bu, Yahudi halkının kararıdır. Yahudi halkı İsrail'i bir Yahudi devleti olarak kurdu. Soru; 'devletin kimliğinin ne olduğu' değildir. İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak. Önemli olan soru; 'Arap vatandaşlarının ve Arap toplumunun Yahudi İsrail devletindeki statüsünün ne olduğudur'. Asıl soru budur." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'deki Mart 2021 seçimlerinde, Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılarak tek başına seçimlere giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi, yüzde 3,25'lik seçim barajını geçmişti.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketinin güney kanadının siyasi uzantısı olan ve İsrail Meclisinde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi, İsrail'de haziran ayında Naftali Bennett liderliğinde kurulan koalisyon hükümetinde de yer alıyor.

Filistin, Yahudi, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'den 'İsrail Yahudi devleti olarak doğdu, öyle kalacak' sözlerine tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500
İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı! İşte 2022 için korkunç tahminler İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı! İşte 2022 için korkunç tahminler         
16:52
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi         
14:47
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11

Son Dakika Haberleri
16:52 İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı! İşte 2022 için korkunç tahminler
16:44 Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek
16:42 Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi bile: Kur düştü, zararım 60 bin TL
16:31 Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu?
16:29 Kazıyı yapan bilim insanları önce kuşa benzetti ama gerçek bambaşka çıktı! Yumurtadan çıkarken donup kalmış
16:29 Çin'de 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu!
16:15 Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor
16:09 Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir
16:03 Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
15:54 Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 17:09:19. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin'den "İsrail Yahudi devleti olarak doğdu, öyle kalacak" sözlerine tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement