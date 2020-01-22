Filistin'den, İsrailli liderlerin Ürdün Vadisi'ni ilhak açıklamalarına tepki - Son Dakika
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Filistin'den, İsrailli liderlerin Ürdün Vadisi'ni ilhak açıklamalarına tepki

29 dakika önce

Filistin yönetimi, İsrailli liderler tarafından yapılan "Ürdün Vadisi'ni ilhak etme" açıklamalarının barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Filistin'den, İsrailli liderlerin Ürdün Vadisi'ni ilhak açıklamalarına tepki, System.String[]

Filistin yönetimi, İsrailli liderler tarafından yapılan "Ürdün Vadisi'ni ilhak etme" açıklamalarının barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Filistin yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaatlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrailli liderlerin vaatlerinin barış sürecinin üzerine bina edildiği temelleri yıktığı, bölgeyi yeni ve tehlikeli bir çatışma ile istikrarsızlık dönemine soktuğu ifade edildi.

İsrailli yetkililerin yaptıkları açıklamaların, Filistin-İsrail arasında imzalanan anlaşmalar da dahil olmak üzere tüm ilişkiler üzerinde doğuracağı olumsuz sonuçlara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma da İsrail'in bu politikalarına karşı durma çağrısı yapıldı.

Dün partisinin kurmaylarıyla Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Gantz, 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi İsrail'e ilhak edeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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