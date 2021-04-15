Filistin'den Kudüs'te seçimlerin düzenlemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapılması çağrısı - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'ne işgal altındaki Kudüs'te Filistin seçimlerinin yapılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Almanya Başbakanı Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla aradı.

Abbas, "Orta Doğu Dörtlüsü'nden, diğer ülkelerden ve Almanya'dan, imzalanan anlaşmalar ve önceki seçimleri göz önüne alarak, Filistin seçimlerinin işgal altındaki Kudüs kentinde düzenlenmesini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapmalarını istedik." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı, Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel de "Filistin seçimlerinin yapılmasına verdiği desteği" dile getirerek şunları kaydetti:

"Almanya, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin seçimlerinin düzenlenmesi için çaba gösterecek ve temasta bulunacaktır."

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetimi, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin Doğu Kudüs'ü de kapsaması yönünde ısrarını sürdürürken, İsrail tarafı, Filistin'den 23 Mart'ta yapılan İsrail seçimlerine kadar beklemelerini istemişti. Ancak seçim sonuçları açıklanmasına rağmen İsrail'den hala Kudüs'teki seçimlere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.