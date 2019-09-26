Son Dakika Haberleri: Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki
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Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki

1 saat önce

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatma uygulamasını tekrarlamasının, Aksa'nın uluslararası statüsünün ihlal edilmesine yol açacağı belirtildi.

Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki, System.String[]

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatma uygulamasını tekrarlamasının, Aksa'nın uluslararası statüsünün ihlal edilmesine yol açacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan gerekçelerle Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatma uygulamasının tekrarlanması, Aksa'yı ele geçirme ve Müslümanların burada ibadet etmesini engelleme amaçları taşıyor. İnsanların ibadetle ilgili haklarının açıkça reddedilmesi söz konusu." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin, askerleri yoluyla gerçekleştirdiği uygulamaların, Mescid-i Aksa konusundaki niyetlerini açık bir şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, insan hakları kuruluşlarından Müslümanları ibadet etmekten alıkoyan bu tür ihlalleri engellemeleri talep edildi.

Mescid-i Aksa'nın kapılarının sık sık kapatılmasının, uluslararası statüsünün ihlal edilmesine yol açacağı aktarılan açıklamada, Kudüs'te Müslümanların dini merkezlerinin ve vakıflarının, siyasi anlaşmazlık dairesine konulmasının yanlış ve kabul edilemez olduğu kaydedildi.

İsrail polisi bugün Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattıktan yaklaşık 2 saat sonra yeniden ibadete açmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldığını belirtmişti.

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Filistin, İsrail, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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