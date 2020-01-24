Filistin'den reddedilen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin'den reddedilen 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin uyarı - Son Dakika

Filistin'den reddedilen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin uyarı

55 dakika önce

Filistin Cumhurbaşkanlığı, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen haliyle yayınlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Filistin'den reddedilen

Filistin Cumhurbaşkanlığı, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen haliyle yayınlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen bu şekliyle ilan edilmesi durumunda Filistin yönetiminin yasal hakların korunması için gerekli icraatları yerine getireceği tehdidinde bulundu.

Açıklamada "Bir işgal yönetimi olarak İsrail'den kırmızı çizgileri aşması konusunda tüm sorumluluklarını almasını istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

"İsrail 12" ve "İsrail 13" kanalları ismini vermek istemediği ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyaz Sarayı'ın 24 saat içinde Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağını duyurmuştu.

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmaya ilişkin duyurunun ABD seçimleri öncesinde yapılacak olmasına dikkati çekti.

"Bu Yüzyılın Anlaşması'nın geçirilmesine dair tüm çabalar, halkımızın dik duruşu ve direnişinin karşısında parçalanacaktır." ifadesini kullanan Kasım, Filistin halkının kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini vurguladı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de görüntülendi
Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 03:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin'den reddedilen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]