Filistin'den taleplerine yanıt verilmemesi halinde İsrail'le "açık mücadele" uyarısı - Son Dakika

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumu Filistin'in taleplerine yanıt vermek üzere gecikmeden bir barış konferansı düzenlemeye çağırdı, aksi halde İsrail işgaliyle "açık mücadeleye" girileceğini söyledi.

FKÖ Merkez Konseyinin 7 Şubat'ta Ramallah'ta düzenlenen 31. dönem toplantılarında Ulusal Konsey Başkanlığına seçilen Fettuh, Filistin resmi kanalına açıklamalarda bulundu.

Fettuh, uluslararası toplumu İsrail-Filistin meselesinin çözümü için eylül ayına kadar harekete geçmeye çağırdı.

Filistinli yetkili, "Uluslararası toplum ya taleplerimize cevap verir ve uluslararası bir barış konferansı düzenlenir ya da biz sorunumuzu çözme yoluna gideriz ve FKÖ Merkez Konseyinin çarşamba günü aldığı kararlar gereğince İsrail'le açık mücadeleye girilir." ifadelerini kullandı.

Merkez Konsey kararlarının kademeli olarak hayata geçirileceğini belirten Fettuh, bu kapsamda Yürütme Komitesinin 17 Şubat Perşembe günü, "önemli ve ciddi" bir toplantı yapacağını söyledi.

Fettuh, konuya ilişkili detaylı bilgi vermedi.

Merkez Konseyden "İsrail ile iş birliğini sonlandırma" çağrısı

FKÖ Merkez Konseyinin 31. dönem toplantılarında, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre çizilmiş bir Filistin devletini tanıyana ve yasa dışı yerleşimleri durdurana kadar İsrail ile tüm iş birliğinin sonlandırılması ve anlaşmaların askıya alınması kararlaştırılmıştı.

Merkez Konseyi, uluslararası topluma da İsrail-Filistin görüşmeleri için devreye girmeleri çağrısı yapmıştı.

Konseyin kararları tavsiye niteliğinde ve uygulama için FKÖ Yürütme Komitesinin onaylaması gerekiyor.

Filistinli gruplardan bazıları toplantıları boykot etti

Filistin Ulusal Konseyinin alt mekanizması sayılan Merkez Konseyinin 31. dönem toplantılarını, FKÖ bünyesindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık ve Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika) ulusal uzlaşı olmadan düzenlendiği gerekçesiyle boykot etmişti.

FKÖ bünyesinde yer almayan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile İslami Cihad Hareketi de toplantılara katılmamıştı.