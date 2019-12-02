Son Dakika Haberleri: Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine eleştiri
Son Dakika Güncel Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine eleştiri - Son Dakika

Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine eleştiri

6 saat önce

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesince İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemelerin uzamasının Filistinlilerin sistematik bir şekilde temel haklarının çiğnenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine eleştiri, System.String[]

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesince İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemelerin uzamasının Filistinlilerin sistematik bir şekilde temel haklarının çiğnenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Maliki, UCM'nin merkezinin bulunduğu Lahey'de, bu yıl 18'incisi düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı'nda konuştu.

Filistin'de son haftalarda yaşananların, İsrail'in cezasız kalmasının daha fazla suç işlemesine sebep olduğunu kanıtladığını belirten Maliki, "Filistin'deki ön inceleme süresi sınırı çok aştı. Filistin'deki ön incelemenin uzun sürmesi şiddet içeren suçların cezasız kalmasına ve haklı bir şekilde mahkemede adaleti arayan Filistinli mağdurların sistematik bir şekilde temel haklarının çiğnenmesine katkıda bulundu." dedi.

İsrail tarafından işlenen suçların çoğalması karşısında mahkemenin hareketsizliğinin iki endişe verici duruma işaret ettiğini kaydeden Maliki, "Bu, Filistinlilerin hayatlarının ve yaşadıkları acının önemli olmadığı düşüncesine yol açtığı gibi, yeni suçlar ve ağır ihlallere ilişkin kanıt beklenmesinden dolayı, inceleme sürecinin sonlandırılacağı veya erteleneceği beklentisine neden oluyor. Bu durum da o ülkeye savaş suçu işlemeye devam edebileceği güvencesini vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, "Adaleti ertelemek ya da reddetmek her yerde mahkemeye zarar veriyor. Ceza verilmediğinden dolayı suç işleyenlerin daha çok suç işlemek için cesaretleneceğini unutmamak gerekir." ifadesini kullandı.

Mahkeme'nin çalışmalarını baltalamak için verilen çabalardan dolayı endişeli olduklarını aktaran Maliki, şöyle devam etti:

"Trump yönetimi, mahkemenin bağımsızlığını ve Filistin'deki durumla ilgili ilk incelemenin gidişatını etkilemek amacıyla mahkemeye ve yaptığı çalışmalara eşi görülmemiş ve ağır, tehlikeli bir saldırı uyguluyor. ABD'nin de içinde bulunduğu son iki yıldır Filistin'e uygulanan siyasi ve finansal saldırı kampanyası nedeniyle geçen iki yıl boyunca yaşanan ciddi mali sıkıntılara rağmen mahkemeye destek vermeye devam ediyoruz."

Maliki, tüzüğün belirttiği gibi taraf devletlerin UCM'yi olası tehditlerden korumak için ortak bir sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Dünya genelindeki mağdurların, yarın için adalet ve umutlar elde edebileceği, daha güçlü ve etkili bir mahkeme bekliyoruz." dedi.

Konferansta ayrıca, Filistin devletinin, UCM Taraf Devletler Meclisi tarafından Taraf Devletler Yürütme Kurulu üyesi seçildiği açıklandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 03:45:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine eleştiri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]