Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine eleştiri

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesince İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemelerin uzamasının Filistinlilerin sistematik bir şekilde temel haklarının çiğnenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Maliki, UCM'nin merkezinin bulunduğu Lahey'de, bu yıl 18'incisi düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı'nda konuştu.

Filistin'de son haftalarda yaşananların, İsrail'in cezasız kalmasının daha fazla suç işlemesine sebep olduğunu kanıtladığını belirten Maliki, "Filistin'deki ön inceleme süresi sınırı çok aştı. Filistin'deki ön incelemenin uzun sürmesi şiddet içeren suçların cezasız kalmasına ve haklı bir şekilde mahkemede adaleti arayan Filistinli mağdurların sistematik bir şekilde temel haklarının çiğnenmesine katkıda bulundu." dedi.

İsrail tarafından işlenen suçların çoğalması karşısında mahkemenin hareketsizliğinin iki endişe verici duruma işaret ettiğini kaydeden Maliki, "Bu, Filistinlilerin hayatlarının ve yaşadıkları acının önemli olmadığı düşüncesine yol açtığı gibi, yeni suçlar ve ağır ihlallere ilişkin kanıt beklenmesinden dolayı, inceleme sürecinin sonlandırılacağı veya erteleneceği beklentisine neden oluyor. Bu durum da o ülkeye savaş suçu işlemeye devam edebileceği güvencesini vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, "Adaleti ertelemek ya da reddetmek her yerde mahkemeye zarar veriyor. Ceza verilmediğinden dolayı suç işleyenlerin daha çok suç işlemek için cesaretleneceğini unutmamak gerekir." ifadesini kullandı.

Mahkeme'nin çalışmalarını baltalamak için verilen çabalardan dolayı endişeli olduklarını aktaran Maliki, şöyle devam etti:

"Trump yönetimi, mahkemenin bağımsızlığını ve Filistin'deki durumla ilgili ilk incelemenin gidişatını etkilemek amacıyla mahkemeye ve yaptığı çalışmalara eşi görülmemiş ve ağır, tehlikeli bir saldırı uyguluyor. ABD'nin de içinde bulunduğu son iki yıldır Filistin'e uygulanan siyasi ve finansal saldırı kampanyası nedeniyle geçen iki yıl boyunca yaşanan ciddi mali sıkıntılara rağmen mahkemeye destek vermeye devam ediyoruz."

Maliki, tüzüğün belirttiği gibi taraf devletlerin UCM'yi olası tehditlerden korumak için ortak bir sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Dünya genelindeki mağdurların, yarın için adalet ve umutlar elde edebileceği, daha güçlü ve etkili bir mahkeme bekliyoruz." dedi.

Konferansta ayrıca, Filistin devletinin, UCM Taraf Devletler Meclisi tarafından Taraf Devletler Yürütme Kurulu üyesi seçildiği açıklandı.