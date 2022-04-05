Filistin'den uluslararası topluma "Filistin konusunda çifte standart uygulamama" çağrısı - Son Dakika
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Filistin'den uluslararası topluma "Filistin konusunda çifte standart uygulamama" çağrısı

05.04.2022 20:31
Filistin'den uluslararası topluma "Filistin konusunda çifte standart uygulamama" çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası toplumu, Filistin ve Filistin davası söz konusu olduğunda uluslararası hukuk noktasında çifte standart uygulamayı bırakmaya çağırdı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası toplumu, Filistin ve Filistin davası söz konusu olduğunda uluslararası hukuk noktasında çifte standart uygulamayı bırakmaya çağırdı.

Filistin Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland'ı Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Başbakan Iştiyye ve Özel Temsilci Wennesland, görüşmede son siyasi gelişmeleri ve dünyada yaşananların Filistin'e etkilerini ele aldı.

Görüşmede, hükümetin üzerinde çalışacağı kapsamlı reform gündemi başta olmak üzere mayısta yapılacak bağışçılar toplantısında gündeme getirilecek konular da masaya yatırıldı.

Iştiyye, hükümetin yapacağı reformların, İsrail'in alıkoyduğu Filistin hükümetine ait vergi fonu kesintileri serbest bırakılmadan, haksız kesintiler durdurulmadan ve Filistin'e uluslararası destek yeniden sağlamadan yeterli olmayacağını belirtti.

Başbakan Iştiyye, uluslararası topluma, Filistin ve Filistin davası söz konusu olduğunda uluslararası hukuku uygulamada çifte standart uygulamayı bırakmaları çağrısında bulundu.

Filistin için Uluslararası Donör Grubu (AHLC) toplantısı 10 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Filistin yönetiminin Filistinli tutuklular ile şehit ve yaralıların ailelerine sağladığı ödenekler gerekçe gösterilerek İsrail'in vergi fonlarının bir kısmını kesintiye uğratmaya devam etmesi nedeniyle Kasım 2021'de memur maaşlarının yüzde 75'i, Aralık 2021'de ise yüzde 80'i ödenebilmişti.

İsrail, Filistin yönetiminin elektrik şirketlerine olan borçlarıyla bağlantılı gerekçelerle de İsrail hastaneleri lehine, topladığı Filistin vergilerinden aylık ortalama 30-33 milyon dolar tutarında kesintiye gidiyor.

Filistin Maliye Bakanlığı verilerine göre İsrail'in 2021'in 10 ayında vergi fonlarından yaptığı kesintilerin toplamı 1 milyar şekel (yaklaşık 319 milyon dolar) oldu.

Filistin vergi fonları, İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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Başbakan, Filistin, İsrail, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'den uluslararası topluma 'Filistin konusunda çifte standart uygulamama' çağrısı - Son Dakika


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