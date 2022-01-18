Filistin'den uluslararası topluma Filistin halkı üzerindeki zulmün kaldırılması çağrısı - Son Dakika

Filistin, uluslararası toplumdan İsrail işgalinin Filistin halkına yaşattığı zulmün sonlandırılmasını talep etti.

Filistin resmi haber ajansına göre, Devlet Başkanlığı, Martin Luther King Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Filistin halkına adaletli davranılmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, özgürlük lideri Martin Luther King'in çağrılarının İsrail'in Filistin devleti, halkı ve topraklarındaki işgalinin sonlandırılmasına tercüme edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Martin Luther King'in insan hakları, sivil haklar, sosyal adalet, barış, eşitlik ve özgürlük değerlerini savunduğu ifade edilerek, Filistin halkının bu değerlere ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Martin Luther King Jr. kimdir?

Martin Luther King Jr'nin, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı konuşması, tüm dünyada yankı uyandırmış, ABD'de kendisinden sonra gelecek birçok sosyal adalet savunucusuna ilham kaynağı olmuştu.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan, günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü olarak kutlanıyor.