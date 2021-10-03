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Filistin'den Yahudi yerleşim örgütlerini terör listesine alma çağrısı - Son Dakika

Filistin'den Yahudi yerleşim örgütlerini terör listesine alma çağrısı

03.10.2021 19:14
Filistin'den Yahudi yerleşim örgütlerini terör listesine alma çağrısı, System.String[]

Filistin, Yahudi yerleşim örgütleri unsurlarının tüm dünya ülkelerindeki terör listelerine dahil edilmesini talebinde bulundu.

Filistin, Yahudi yerleşim örgütleri unsurlarının tüm dünya ülkelerindeki terör listelerine dahil edilmesini talebinde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunmak ve soruşturmaları hızlandırmak için Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik saldırılarını ayrıntılı şekilde takip ettiği belirtildi.

"Yerleşimci milislerin ve çetelerin terörü, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Batı Şeria'nın her yerine ulaşıyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, tüm ülkelere "Filistin vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyen yerleşimci örgütlerini ve silahlı terör unsurlarını terör listesine almaları; yargılamaları ve topraklarına girmelerine izin vermemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinlilere, köylerine, evlerine ve arazilerine yönelik saldırıların çoğuna katıldığını; yerleşimcilere plan, kaçış yolları konusunda yardım ettiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Filistin sorununa ilişkin BM kararlarının ve yerleşimlerin yasa dışı olduğunu belirten 2334 sayılı kararın uygulanması için gerekli adımları atma çağrısında bulunuldu.

Yahudi yerleşimciler, 28 Eylül'de El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı.

Bölgedeki bazı çiftçilerin keçilerini dahi bıçaklayan saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin, Yahudi, İşgal, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'den Yahudi yerleşim örgütlerini terör listesine alma çağrısı - Son Dakika


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