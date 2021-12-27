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Filistin'den Yahudi yerleşimci şiddetine karşı BM kararlarının uygulanması çağrısı - Son Dakika

Filistin'den Yahudi yerleşimci şiddetine karşı BM kararlarının uygulanması çağrısı

27.12.2021 17:38
Filistin'den Yahudi yerleşimci şiddetine karşı BM kararlarının uygulanması çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Filistinlilere uluslararası koruma öngören Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Filistinlilere uluslararası koruma öngören Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması çağrısı yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "yerleşimci terörüne karşı duran" Filistinlileri selamladıklarını söyledi. Iştiyye, Filistinlilerin himayesi için uluslararası koruma öngören BM kararlarının hayata geçirilmesini talep etti.

Filistin'de yerel seçimlerin ikinci turunun 26 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirten Iştiyye, boykot kararı alan Hamas'ın da " Gazze'de seçimlere izin vermesini temenni ettiğini" dile getirdi.

Hamas, Filistin'de genel seçim ve başkanlık seçimlerinin yapılmasına hazır olduklarını ancak yerel seçimlerin ayrıca yapılmasına karşı olacaklarını duyurmuştu.

Yerel seçimlerin birinci turu köy ve beldeler için Batı Şeria'da 11 Aralık'ta düzenlenmiş, Hamas idaresindeki Gazze'de yapılmamıştı.

Batı Şeria'da artan İsrailli yerleşimci şiddeti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey bölgeleri Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına sahne oluyor.

Yahudi yerleşimciler son günlerde 2005 yılında boşaltılan Nablus kenti yakınlarındaki Burka ve Silat ez-Zahar beldelerindeki yerleşim birimine dönüş için yürüyüşler düzenliyor. Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş çağrıları üzerine Nablus'a bağlı Burka köyü girişinde toplanan Filistinliler, 25 Aralık'ta İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. İsrail askerleri 8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 Filistinliyi yaralamıştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, 2021'in başından kasım ayının ortalarına kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 427 ve yaralanmayla sonuçlanan 115 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Birleşmiş Milletler, Filistin, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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