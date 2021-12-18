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Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının "şiddet döngüsüne yol açacağı" uyarısı - Son Dakika

Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının "şiddet döngüsüne yol açacağı" uyarısı

18.12.2021 00:11
Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının "şiddet döngüsüne yol açacağı" uyarısı

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin artan saldırılarının şiddet döngüsüne yol açacağı konusunda uyardı.

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin artan saldırılarının şiddet döngüsüne yol açacağı konusunda uyardı.

Filistin Devlet Başkanlığından, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin teşviki ve himayesinde yerleşimci terörünün her geçen gün arttığı" belirtilerek, saldırıların durması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının sahip olmadığı istikrar ortamından kimsenin yararlanamayacağı vurgulanan açıklamada, "Bu yapılanlar bölgenin bir şiddet döngüsünde kalmasına yol açacaktır." ifadeleri yer aldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve beldelerine yönelik saldırıları nedeniyle "çatışma bölgesinde durumun kontrolden çıkması ve bunun tehlikeli sonuçları" konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti ve Başbakan Naftali Bennett, yerleşimcilerin şiddet ve teröründen tamamen ve doğrudan sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now), 15 Aralık'ta yayımladığı raporda, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mallarına yönelik saldırılarının arttığını duyurmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de bu yılın ocak ayından kasıma kadar Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin 427 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Filistin, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 'şiddet döngüsüne yol açacağı' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının "şiddet döngüsüne yol açacağı" uyarısı - Son Dakika
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