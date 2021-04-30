Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini açıkladı Açıklaması

30.04.2021 01:31
Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini açıkladı Açıklaması, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimlerin ertelendiğini duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimlerin ertelendiğini duyurdu.

Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin seçimlerini görüşmek üzere, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı.

Filistin Devlet Televizyonunca canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, İsrail'in, Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapılmasına izin vermediğine vurgu yaparak, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık." dedi.

Abbas söz konusu kararın, İsrail'i seçimler konusunda ikna etmeye yönelik tüm uluslararası çabaların başarısızlığından sonra alındığını belirtti.

Abbas, seçimlere ilişkin yeni bir takvim ise açıklamadı.

Filistinli Liderler Toplantısı'nın başlangıcındaki basına açık bölümde Abbas, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz. Batı Şeria'da olduğu gibi Kudüs'te de seçimleri yapmak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Hamas'ın seçim listesi sözcüsü Ala Hamidan ise dün AA muhabirine, Filistin yönetimince yapılan Filistinli Liderler Toplantısı'na katılmayacaklarını ve seçimlerin ertelenmesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ofisi tarafından düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'na Abbas'ın yanı sıra, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi üyeleri, Fetih hareketi merkez konsey üyeleri, Filistinli fraksiyon temsilcileri, Filistin güvenlik güçleri başkanları ile Filistin yönetimi temsilcileri katıldı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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