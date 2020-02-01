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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de...
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim."
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:20 Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim."
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