Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de... - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de...

6 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim."

Filistin Devlet Başkanı Abbas:

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim."

Donald Trump, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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